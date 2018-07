Manchester United perde, está fora da Liga dos Campeões e vai para a Liga Europa

O clube inglês parou nos 8 pontos e foi ultrapassado nesta sexta e última rodada pelo PSV Eindhoven, que chegou a 10 ao ganhar de virada do CSKA Moscou (eliminado com quatro) por 2 a 1, na Phillips Arena, na Holanda. Por ter ficado em terceiro lugar na chave, o consolo para o Manchester United é jogar agora a Liga Europa - na fase eliminatória, que antecede as oitavas de final, entram os 24 classificados da fase de grupos mais os oito terceiros colocados da Liga dos Campeões.

O jogo em Wolfsburg foi emocionante. Logo nos primeiros 15 minutos, dois gols. Aos 10, Martial abriu o placar para o Manchester United, mas três minutos depois, o zagueiro brasileiro Naldo (ex-Juventude e há muito tempo no futebol alemão) empatou de cabeça. O empate só servia para os ingleses porque o PSV também estava empatando. Após perder boas chances de ficar na frente, o castigo veio com o gol da virada do português Vierinha, aos 29.

Na segunda etapa, a ordem do técnico holandês Louis Van Gaal era atacar. O Manchester United cumpriu à risca e criou várias oportunidades. Mas também deixava espaço para os contra-ataques e precisou da agilidade e reflexo de seu goleiro, o espanhol De Gea, que fez defesas incríveis para impedir mais gols do Wolfsburg.

Os 20 minutos finais viraram um drama nas duas partidas do grupo. Quando o placar estava 2 a 1 para o Wolfsburg, o CSKA fez de pênalti com Ignashevich e o resultado classificava o Manchester United. No entanto, dois minutos depois o PSV empatou com Luuk de Jong e a vaga voltava para os holandeses. Aí foi a vez dos ingleses, a 10 minutos do fim, retomarem o posto com o gol contra de Joshua Guilavogui.

Quase que de forma simultânea, a alegria do Manchester United acabou com mais um gol de Naldo para o Wolfsburg, decretando o 3 a 2 para os alemães, e o gol de Davy Proepper para o PSV Eindhoven, garantindo a vitória e a classificação para os holandeses.