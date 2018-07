Manchester United perde, mas avança na Liga Europa

Chicharito Hernandez recebeu de Giggs na entrada da área, passou por um marcador e marcou um belo gol, logo aos 6 minutos de jogo em Old Trafford. O Ajax respondeu com um gol de Ozbiliz, pegando rebote de média distância. Já aos 42 da segunda etapa, Alderweireld completou batida de falta da esquerda e deixou os torcedores ingleses preocupados. No fim, porém, o Manchester conseguiu segurar o resultado que acabou sendo suficiente.

Já o Atlético de Madrid não teve problemas para conseguir a sua classificação. Vindo de uma vitória por 3 a 0 no jogo de ida, na Itália, jogou para o gasto nesta quinta-feira para voltar a bater a Lazio, desta vez por 1 a 0, em Madri. O uruguaio Godin, aos 3 do segundo tempo, fez o único gol da partida. Hernanes, André Dias e Miranda estiveram em campo.

O ex-são-paulino que balançou as redes na rodada da Liga Europa, porém, foi Marlos. O meia fechou a goleada de 4 a 1 do Metalist sobre o Salzburg, na Ucrânia. No agregado, um convincente 8 a 1 para os ucranianos, que vão enfrentar o Olympiakos na próxima fase. Os gregos venceram o Rubin Kazan por 1 a 0 nesta quinta-feira, repetindo o resultado do jogo de ida, na Rússia.

Mais gols brasileiros na Turquia. Lima marcou para o Braga, que venceu o Besiktas por 1 a 0, fora de casa, mas acabou eliminado, uma vez que perdera por 2 a 0 em casa, na semana passada. Assim, é o Besiktas que vai enfrentar o Atlético de Madrid na próxima fase.

Ficou com o Sporting a responsabilidade de defender na próxima fase a honra de Portugal, que teve os dois finalistas no ano passado (Porto campeão, Braga vice). O time lisboeta venceu o Legia Sofia por 1 a 0 nesta quinta, fez 3 a 2 no agregado, e avançou para pegar o Manchester City, algoz do Porto.

Fora de casa, o holandês AZ venceu o Anderlecht por 1 a 0, repetindo o resultado do jogo de ida, e se classificou para pegar a Udinese. O último classificado para as oitavas de final foi o Schalke 04, que precisou de prorrogação para vencer o Viktoria Plzen, da República Checa, após novo 1 a 1 no tempo normal. Huntelaar, que já havia marcado no primeiro tempo, fez os gols decisivo na prorrogação. Os alemães venceram por 3 a 1.