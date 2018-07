Manchester United perde na estreia oficial de Van Gaal

O Manchester United frustrou toda a expectativa criada pela contratação do técnico Louis van Gaal e pela boa pré-temporada realizada. Neste sábado, na abertura do Campeonato Inglês, o time decepcionou o seu torcedor ao perder para o Swansea por 2 a 1, em casa, no Old Trafford.

Atuando como visitante, o time galês foi ao intervalo em vantagem ao aproveitar um vacilo da defesa do Manchester United para abrir o placar aos 28 minutos do primeiro tempo, com Ki, que finalizou para as redes após receber passe de Sigurdsson.

O Manchester United reagiu no começo do segundo tempo, aos oito minutos, com um belo gol. Juan Mata cobrou escanteio, Jones desviou e Rooney completou a jogada com um voleio. O time da casa, então, pressionou o Swansea e esteve perto de conseguir a virada, tendo, inclusive, acertado a trave do time visitante em uma cobrança de falta de Rooney.

Mas quem marcou novamente foi ao Swansea. Em contra-ataque, aos 27 minutos, Routledge recebeu cruzamento de Montero, mas chutou mal. A bola, porém, sobrou para Sigurdsson, que chutou de primeira. De Gea defendeu parcialmente, mas mesmo assim a bola entrou, definido a vitória do time galês.

O Manchester United vai tentar se reabilitar no próximo domingo, fora de casa, diante do Sunderland. No dia anterior, o Swansea receberá o Burnley, pela segunda rodada do Campeonato Inglês.