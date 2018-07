Manchester United perde na Grécia e se complica na Liga dos Campeões

ATENAS - O Manchester United de David Moyes definitivamente não é o mesmo que se acostumou a brigar por todos os títulos com Alex Ferguson. Nesta terça-feira a equipe inglesa foi até a Grécia e perdeu para o Olympiacos por 2 a 0 na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. A volta, na Inglaterra, é dia 19 de março.

Nesta etapa da competição os times que terminaram a fase de grupos no primeiro lugar jogam a primeira partida fora de casa. Até aqui, em seis jogos, o Manchester United é o único visitante que não venceu. Outros gigantes, Barcelona, PSG, Atlético de Madrid, Bayern de Munique e Borussia Dortmund deram passo importante pra chegar às quartas.

Nesta terça-feira, o Manchester não só não venceu como ficou longe de merecer qualquer resultado melhor. Pelas estatísticas oficiais da Uefa, deu apenas cinco chutes a gol, sendo apenas dois deles na direção correta. O goleiro espanhol Roberto mal teve que trabalhar.

O Olympiacos, porém, não é um adversário qualquer. Ainda que não jogue nos grandes centros, tem incríveis 20 pontos de folga sobre o segundo colocado do Campeonato Grego, com uma campanha de 24 vitórias e dois empates, sofrendo míseros nove gols em 26 rodadas.

Nesta noite, em casa, mostrou um pouco do seu futebol ao mundo. Abriu o placar aos 38 minutos, num lance de certa sorte. Maniatis arriscou rasteiro da entrada da área, num chute despretensioso, mas Domínguez desviou no susto e tirou completamente do goleiro De Gea para fazer 1 a 0.

Sem Mata, que já jogou pelo Chelsea e não pode atuar por outro time na Liga, o Manchester United não conseguiu reagir. E levou o segundo aos 10 do segundo tempo, com Campbell. O costa-riquenho, nome certo na Copa do Mundo, deu um drible seco por baixo das pernas de Carrick e bateu bonito, colocando no cantinho, sem chances de defesa para o goleiro.

Apesar do placar ruim, Moyes não foi arrojado. Trocou Valência e Cleverley por Welbeck e Kagawa, deixando Giggs e Chicharito no banco. Chance de descontar, apenas uma, que Van Persie perdeu.