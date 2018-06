Manchester United perde para o Newcastle e vê Tottenham encostar na tabela

O Newcastle venceu o Manchester United por 1 a 0 neste domingo, em casa, e se afastou da zona de rebaixamento do Campeonato Inglês. Apesar da derrota, os visitantes continuam isolados na segunda colocação, com 56 pontos, cada vez mais longe do líder Manchester City. Hoje a distância é de 16 pontos.

O Manchester United também viu o Tottenham encostar na tabela de classificação. O time que recentemente contratou o brasileiro Lucas venceu o Arsenal no sábado por 1 a 0 e assumiu, provisoriamente, a terceira colocação com 52 pontos. O Liverpool joga ainda neste domingo contra o Southampton, fora, e pode ir a 54 pontos em caso de vitória.

O Newcastle chegou à vitória com um gol de Matt Ritchie aos 20 minutos do segundo tempo. Ele recebeu livre na área e bateu cruzado para garantir a vitória dos anfitriões, resultado que levou a equipe aos 28 pontos, dois à frente da zona de rebaixamento.

As equipes agora voltam a campo em datas distintas. O Manchester United tem a semana de descanso e jogará no próximo sábado, quando enfrentará o Huddersfield, fora de casa, pela Copa da Inglaterra.

Como está eliminado do torneio mata-mata, o Newcastle joga apenas no dia 24, quando visitará o Bournemouth pela 28ª rodada do Campeonato Inglês. O United volta a campo nessa competição no dia 25, no clássico contra o Chelsea, em casa.

E não foi só o Newcastle que respirou aliviado neste domingo. O Huddersfield Town fez 4 a 1 no Bournemouth e deixou o grupo da degola do Inglês. Foi a 27 pontos, na 17ª colocação, um à frente do Southampton, que ainda pode se recuperar neste domingo. O Bournemouth está em décimo lugar, com 31.