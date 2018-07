Manchester United pode quebrar recorde de gastos com reforços

A sétima colocação na temporada passada do Campeonato Inglês fez com que o Manchester United revesse alguns conceitos para 2014/2015. Além de contratarem Louis Van Gaal, que assumiu o cargo de treinador da equipe na vaga de David Moyes, a diretoria não deverá medir esforços para reforçar o elenco. Nesta quarta-feira, o vice-presidente, Ed Woodward, disse que o clube pode quebrar recorde de gastos com contratações de jogadores.

"A realidade é que não temos medo de gastar quantias significativas de dinheiro no mercado de transferências. Não há orçamento. Estamos em uma posição financeira muito forte", afirmou o dirigente, que já garantiu as chegadas do lateral-esquerdo Luke Shaw e do meio campista Ander Herrera por aproximadamente R$ 181 milhões, ao todo.

Mesmo enfatizando que o clube tem condições de fazer contratações astronômicas, Woodward enfatizou que todas serão feitas com o aval do novo treinador. "Podemos fazer grandes contratações. Isso não significa que vamos jogador dinheiro fora por aí. Louis é o nosso treinador e é ele que tem a decisão final sobre quem ele quer no elenco", disse.

Dentre os especulados pela imprensa inglesa, os nomes mais fortes dentre os desejados são os de Daley Blind, do Ajax, e também do zagueiro Mats Hummels, do Borussia Dortmund. Além deles, Stefan de Vrij, do Feyenoord e Kevin Strootman, da Roma, são outros nomes que agradam o treinador holandês. Ainda de acordo com os periódicos, Ángel Di María, que pode ser vendido pelo Real Madrid nesta janela, ainda não foi levado em consideração pela diretoria mancuniana.

O recorde de gastos em transferências do Manchester United aconteceu na temporada 2007/2008. Ao todo, o clube gastou mais de 83 milhões de euros com as contratações do português Nani, dp brasileiro Anderson, do inglês Owen Hargreaves e do angolano Manucho, além do empréstimo do argentino Carlos Tévez.