Manchester United poderá ter voltas de Rojo e Falcao no sábado

O técnico Louis van Gaal confirmou nesta sexta-feira que o zagueiro Rojo e o atacante Falcao García têm chances de voltar a atuar pelo Manchester United no jogo deste sábado, contra o Hull City, em casa, pelo Campeonato Inglês. O defensor argentino voltou a ficar à disposição depois de ter deslocado o ombro em partida contra o Manchester City, no último dia 2, enquanto o atacante colombiano está recuperado de uma lesão na virilha que o deixou de fora das últimas quatro partidas da equipe.

Sem atuar desde 20 de outubro, Falcao voltou a treinar normalmente com o elenco apenas no último domingo, enquanto Rojo poderá retornar ao time após 27 dias afastado. Van Gaal, porém, evitou confirmar por antecipação a presença dos dois jogadores no confronto diante do Hull.

"Temos de esperar e ver até a realização do último treinamento. É sempre difícil dizer, mas nós temos boas notícias, sim", admitiu o treinador holandês, para depois avisar que "talvez" o argentino e o colombiano entrem na lista de jogadores relacionados para este próximo duelo.

Já ao ser questionado sobre a situação do lateral Luke Shaw, que sofreu uma lesão nos ligamentos do tornozelo no clássico contra o Arsenal, no último sábado, em Londres, Van Gaal confirmou que o jogador está fora da partida deste final de semana. Porém, ele minimizou a importância do problema com a promessa de 19 anos da seleção inglesa após chegar a temer que a lesão pudesse ter sido mais grave.

"Luke sofreu uma lesão nos ligamentos do tornozelo, mas sem complicações sérias e irá ficar fora só durante poucas semanas por causa disso", revelou o comandante.