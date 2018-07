Manchester United poupa zagueiros, mas Rooney joga

Com a maratona de jogos nesta temporada, o treinador preferiu não escalar seus defensores titulares, já que o time inglês vive uma situação bastante cômoda na Liga dos Campeões - precisa apenas de um empate nesta quarta-feira para garantir a vaga antecipada para as oitavas de final.

Mas, apesar de não ter Ferdinand e Vidic, o Manchester contará com o atacante Wayne Rooney, que volta a atuar na Liga dos Campeões após pouco mais de dois meses. A última partida do jogador no torneio foi justamente na estreia da competição, no empate por 0 a 0 diante do próprio Rangers.

Desde então, Rooney sofreu uma lesão no tornozelo direito, além de ter tido dificuldades na renovação do seu contrato, o que fez com que ele fosse afastado e ficasse de fora de diversas partidas da equipe inglesa. Agora, com os problemas já resolvidos, ele está escalado para jogar na Escócia.

Com a proximidade da classificação na Liga dos Campeões, o Manchester foca nos próximos compromissos do Campeonato Inglês. A volta de Rooney e a exclusão de Vidic e Ferdinand da partida desta quarta-feira devem fazer com que os três jogadores estejam em plena forma física para os confrontos diante de Arsenal e Chelsea, nos dias 13 e 19 de dezembro, respectivamente, pela competição nacional.

Atualmente, o Manchester lidera o Campeonato Inglês ao lado do Chelsea, ambos com 28 pontos. Enquanto isso, o Arsenal vem logo atrás, em terceiro lugar, com 26 pontos.