Manchester United precisa manter o atual momento, diz De Gea

O goleiro David de Gea acredita que a sequência de jogos no final de ano no Campeonato Inglês representa a oportunidade perfeita para o Manchester United colocar pressão sobre os dois primeiros colocados da tabela.

O United está em terceiro antes da partida de sexta-feira, em casa, contra o Newcastle United, com 10 pontos de desvantagem para o líder Chelsea e 7 atrás do Manchester City, atual campeão. Apesar de a diferença ser considerável, o United está numa série invicta de sete partidas e começando a dar sinais de força novamente após um início de temporada irregular sob comando do novo técnico Louis van Gaal.

O espanhol De Gea, que tem sido fundamental para o crescimento do time, disse que a equipe precisa conseguir aproveitar o atual momento. "Precisamos continuar com essa boa sequência", disse De Gea ao site do United. "Tanto individual quanto como equipe, e manter os bons resultados."

"Esse jogo será muito, muito importante. É realmente vital que a gente consiga os três pontos e mantenha essa sequência, porque acho que estamos numa boa forma neste momento."

Depois do Newcastle, o United enfrentará o Tottenham Hotspur em 28 de dezembro, fora de casa, e pegará o Stoke City no dia do Ano Novo.