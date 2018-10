Manchester United pressiona, mas só empata com o Valencia pela Liga

Manchester United e Valencia empataram sem gols, nesta terça-feira, no Old Trafford, pela segunda rodada do Grupo H da Liga dos Campeões. O resultado foi injusto, pois o time do técnico Jose Mourinho pressionou muito e teve várias oportunidades de gol, mas falhou nas finalizações.

O empate deixa o time inglês na segunda colocação do Grupo H, com quatro pontos, dois a menos que a italiana Juventus. O Valencia somou seu primeiro ponto, enquanto o suíço Young Boys perdeu os dois jogos disputados até agora.

Com boa atuação de Pogba, o Manchester fez forte pressão sobre o Valencia, mas Lukaku e Rashford erraram nas finalizações ou pararam na boa atuação do goleiro brasileiro Neto, que fez pelo menos duas belas defesas.

Se a situação do Manchester é confortável na competição, o mesmo não se pode dizer da de Mourinho, que soma três jogos consecutivos sem vitória no comando da equipe. Vaias puderam ser ouvidas após o apito final do árbitro, o que piora o clima do treinador no clube.

Dia 23, na terceira rodada do grupo, Manchester United e Juventus vão se enfrentar na Inglaterra. O Valencia viaja até a Suíça para encarar o Young Boys. Na primeira rodada, o time espanhol foi derrotado pela Juventus, por 2 a 0, enquanto o United venceu com tranquilidade o Young Boys por 3 a 0.

NO GRUPO F

O Shakhtar Donetsk surpreendeu o Lyon e conseguiu um importante empate, por 2 a 2, na França. Júnior Moraes, ex-Santos, fez os dois gols do time ucraniano, um em cada tempo. No primeiro, aos 45 minutos da etapa inicial, o brasileiro bateu colocado. No segundo, aos dez do segundo tempo, esbanjou categoria ao tocar de primeira. Dembele, aos 26, e Dubois, um minuto depois, marcaram para o Lyon.

Apesar do empate em casa, o Lyon manteve o primeiro lugar, com quatro pontos, um à frente do Manchester City, que venceu o Hoffenheim, na Alemanha, por 2 a 1. O Shakhtar soma dois pontos e o time alemão apenas um. Dia 23, o Hoffenheim recebe o Lyon, enquanto o Manchester City viaja para enfrentar o Shakhtar, em Kharkiv.