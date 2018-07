Manchester United prevê dificuldade diante do Newcastle

MANCHESTER - A péssima fase do Newcastle nesta primeira parte de Campeonato Inglês não fará com que o Manchester United tenha facilidade no confronto entre as equipes, nesta quarta-feira, em Old Trafford, pela 19.ª rodada. Pelo menos é o que apontou o atacante Welbeck, que espera dificuldade para o líder da competição mesmo diante do 14.º colocado.

"Eles estão com um pouco mais de dificuldade nesse ano, mas você sabe que eles têm algumas lesões, que estão contribuindo para isso", declarou. "Você ainda pode ver potencial no time deles. Eles têm algumas ameaças reais no ataque, todo mundo conhece jogadores como o Demba Ba e o Papiss Cissé."

Se o ataque adversário preocupa, a defesa também foi exaltada por Welbeck, que apontou a necessidade de aproveitar cada oportunidade para fazer o Manchester sair com a vitória. "Tudo que posso fazer é assistir aos jogos deles, procurar uma fraqueza e causar algum dano em campo toda vez que tiver a chance", comentou.

O atacante ainda comentou sobre a necessidade de atuar no dia 26 de dezembro, um dia após o natal. "Acho que a pior parte é ter que passar a noite de natal em um hotel e não com sua família. Acho que as pessoas não percebem realmente esse lado das coisas", disse.