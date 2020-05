Manchester United promete reembolsar dinheiro dos ingressos de seus torcedores

A diretoria do Manchester United anunciou, nesta terça-feira, que vai reembolsar os torcedores que já compraram ingressos para os jogos que não puderem ter público no Old Trafford, quando e se o Campeonato Inglês voltar a ser disputado nesta temporada.

A Premier League foi suspensa em março, com o United em quinto na classificação, com 45 pontos, três atrás do Chelsea, quarto colocado. Restam nove rodadas a serem disputadas e o time de Manchester ainda tem quatro jogos em casa.

"Compartilhamos sua decepção por não poder assistir ao United pessoalmente dentro do estádio, mas encorajamos você a dar seu apoio leal e contínuo do conforto e segurança da sua casa", disse o comunicado do clube inglês.

Os 20 clubes que disputam o Campeonato Inglês querem disputar os jogos nos quais são mandantes em seus estádios e não em campos neutros como planejam as autoridades britânicas.

Os dirigentes do United estão pedindo aos fãs que "cooperem e não viajem para nenhum estádio" em que sejam determinados os jogos da equipe.