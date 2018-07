Manchester United prorroga contrata do zagueiro Evans até junho de 2016

MANCHESTER - O Manchester United anunciou nesta sexta-feira a prorrogação do contrato do zagueiro norte-irlandês Jonny Evans. Agora, o novo compromisso do jogador de 24 anos vai até junho de 2016.

Revelado nas categorias de base do Manchester United, Evans virou profissional em 2006, mas passou os primeiros anos da carreira emprestado - esteve no futebol belga e no Sunderland.

Ele voltou para o Manchester United em 2008 e, desde então, vem sendo uma das peças do elenco do técnico Alex Ferguson, quase sempre como opção no banco de reservas - tem 141 jogos disputados.

"Ele se tornou um jogador de alto nível e também fez alguns gols importantes nesta temporada. Faz parte do nosso grupo", afirmou Alex Ferguson, ao comentar a renovação do contrato de Evans.

Além de prorrogar o contrato, Evans confirmou nesta sexta-feira que está recuperado da contusão muscular que sofreu no clássico contra o Manchester City no dia 9 de dezembro. Assim, fica à disposição de Ferguson para o jogo de domingo, contra o Swansea, pelo Campeonato Inglês.