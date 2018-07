Manchester United quer manter Giggs por mais 1 ano

MANCHESTER - O técnico Alex Ferguson revelou nesta segunda-feira que o Manchester United pretende renovar o contrato do meia galês Ryan Giggs por mais uma temporada. O vínculo atual do jogador de 38 anos vence agora em maio, mas, diante do interesse do clube inglês, ele deve adiar os planos de aposentadoria.

"Acredito que Ryan pode jogar mais um ano. Neste momento, não há provas de que sua energia, resistência ou velocidade estejam diminuindo. Ele é exatamente o mesmo que tem sido nos últimos dois ou três anos. É incrível", elogiou Ferguson, após a goleada sobre o Wigan no Campeonato Inglês.

Recentemente, Giggs já tinha comentado que estava se sentindo "feliz" e disposto a continuar jogando, mas também explicou que precisava ouvir os planos que o clube tinha para ele. Agora, com as declarações de Ferguson, é bem provável que o contrato seja prorrogado até maio de 2013.

Giggs chegou ao Manchester United em 1990, mas só estreou no ano seguinte. Nesse longo período, esteve sempre entre os principais jogadores do clube inglês, tendo conquistado inúmeros títulos, incluindo dois da Liga dos Campeões da Europa, quatro da Copa da Inglaterra e 12 do Campeonato Inglês.