Manchester United rejeita oferta do Chelsea pelo atacante Rooney

LONDRES - A pré-temporada do futebol europeu por pouco não foi sacudida por uma negociação que daria muito o que falar. Nesta quarta-feira, o Manchester United recusou uma proposta oficial do rival Chelsea para contratar o atacante inglês Wayne Rooney. A revelação partiu do clube de Londres, que teve que negar que estava oferecendo cerca de US$ 15 milhões (mais de R$ 33 milhões) e os direitos federativos do zagueiro brasileiro David Luiz ou do meia espanhol Juan Mata.

"O Chelsea Football Club pode confirmar que ontem (terça) foi escrita e enviada uma proposta ao Manchester United pela transferência de Wayne Rooney", afirmou o clube londrino em um comunicado oficial divulgado nesta quarta. "Apesar dos termos serem confidenciais, para evitar dúvidas sobre o que está sendo divulgado pela imprensa em Sydney (onde o time de Manchester está durante a pré-temporada), a proposta não inclui a transferência ou empréstimo de qualquer jogador do Chelsea".

As notícias sobre uma possível saída de Rooney do Manchester United se proliferam desde que o atacante de 27 anos revelou a sua frustração por ter jogado menos do que gostaria na última temporada, quando ainda era comandado por Sir Alex Ferguson, que se aposentou no final de maio após 27 anos de trabalho no clube.

Mesmo com a insatisfação do jogador, tanto Ferguson como o escocês David Moyes - que o substitui no cargo - já afirmaram que Rooney não está à venda. E isso pôde ser comprovado nesta quarta com a negativa à proposta do Chelsea.