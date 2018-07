Manchester United renova com Valencia por três anos

Valencia tinha contrato até 2015 e, agora, acertou sua permanência no clube até 2018. A cabeça do jogador no momento, no entanto, está bem longe do Manchester, já que ele está no Brasil e é uma das principais esperanças da seleção do Equador na Copa do Mundo.

A renovação foi celebrada pelo novo auxiliar-técnico do Manchester, Ryan Giggs, que até o fim da última temporada atuava ao lado do equatoriano. "Estou muito feliz que o Antonio tenha assinado um novo contrato. Sua contribuição para o clube desde que chegou tem sido fantástica. Ele é um jogador forte, com grande velocidade e versatilidade", comentou o galês.

Mesmo de longe, o meia também falou ao site do clube inglês sobre o novo vínculo. "Meu tempo no Manchester United tem sido como um sonho se tornando realidade. Ser o primeiro equatoriano a jogar no Campeonato Inglês é motivo de orgulho para mim e meu país. Estou muito feliz por assinar um novo acordo. Há um grande espírito na equipe e estamos determinados a voltar a vencer.

Depois da sétima colocação no Campeonato Inglês, que fará com que a equipe não esteja nas competições europeias da próxima temporada, o Manchester United demitiu o técnico David Moyes e contratou o holandês Louis van Gaal. "Estou ansioso para trabalhar com o Van Gaal", afirmou Valencia.