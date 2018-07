Manchester United renova contrato de Gary Neville O Manchester United anunciou nesta sexta-feira a prorrogação do contrato do lateral Gary Neville por mais um ano. O jogador de 35 anos está no clube há 18 temporadas e perdeu quase dois anos por conta de problemas musculares. Porém, ele tem sido importante nesta temporada, em que o time busca o quarto título consecutivo do Campeonato Inglês.