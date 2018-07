Manchester United renova contrato de Giggs

"É bom saber que ainda possa ajudar no sucesso do grupo. Creio que ainda posso dar muito, dentro e fora do campo de jogo", afirmou Giggs, que tem sido um dos melhores jogadores do Manchester United, líder do Campeonato Inglês, na temporada 2010/2011.

Giggs é um dos jogadores mais vencedores da história do futebol britânico. Ele já conquistou 11 títulos do Campeonato Inglês, duas edições da Liga dos Campeões da Europa e quatro vezes a Copa da Inglaterra. "É um jogador maravilhoso e uma grande pessoa", disse o técnico Alex Ferguson.