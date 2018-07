Manchester United sai atrás e busca empate contra West Bromwich

O Manchester United desperdiçou, nesta segunda-feira, mais uma boa oportunidade de somar pontos contra um pequeno. Jogando fora de casa contra o West Bromwich, candidato ao rebaixamento, o time do técnico Louis van Gaal ficou atrás do placar duas vezes e só alcançou o empate em 2 a 2 no finalzinho da partida, que encerrou a oitava rodada do Campeonato Inglês.

Com o quinto tropeço contra pequenos (perdeu de Swansea City e Leicester City e empatou com Sunderland, Burnley e West Bromwich), o Manchester United aparece num decepcionante sexto lugar, com 12 pontos, a 10 do líder Chelsea. Nas próximas quatro rodadas, três clássicos: Chelsea (domingo), Manchester City e Arsenal.

O placar foi aberto pelos donos da casa, com Sessègnon. Rojo saiu para o desarme e deixou um corredor às suas costas. Wisdom cruzou e encontrou o meia de Benin, que bateu bonito, no ângulo, para fazer um golaço.

O Manchester conseguiu o empate aos 3 do segundo tempo, com Fellaini. O belga, que entrara no intervalo, ganhou do marcador no jogo de corpo e girou para chutar forte, sem chances de defesa.

Num erro de Rafael na linha de impedimento, o West Browm fez o segundo, com Berahino, e ficou mais 20 minutos à frente do placar. O empate veio só aos 42, com o holandês Daley Blind, num chute no canto direito do gol defendido por Myhill.