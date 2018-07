Manchester United se recupera e vence no Campeonato Inglês

MANCHESTER - O Manchester United conseguiu se recuperar após ser surpreendentemente eliminado na Copa dos Campeões da Europa ao perder para o Basel na última quarta-feira. Sem o capitão, Vidic, contundido, a equipe derrotou o Wolverhampton por 4 a 1, no Old Trafford, em partida válida pela 15.ª rodada do Campeonato Inglês.

O resultado deixou o Manchester United mais próximo do Manchester City, que lidera o Campeonato Inglês, com 38 pontos, e só entrará em campo na segunda-feira, quando enfrentará o Chelsea. Com o triunfo, o Manchester United chegou aos 36 pontos. Já o Wolverhampton ocupa a 16.ª posição, com 14 pontos.

Em casa, o Manchester United abriu 2 a 0 no primeiro tempo, com gols de Nani, aos 17, e Rooney, aos 27 minutos. O Wolverhampton ainda esboçou uma reação no começo da etapa final, com o gol de Fletcher, aos 2 minutos. Mas o time de Alex Ferguson garantiu o triunfo com novos gols de Nani e Rooney, aos 11 e 17 minutos.

Liderado mais uma vez por Van Persie, o Arsenal subiu para o quarto lugar no Campeonato Inglês ao derrotar o Everton por 1 a 0, em casa. Com o triunfo, o time londrino chegou aos 29 pontos. O único gol da partida foi marcado aos 24 minutos do segundo tempo pelo atacante holandês, que é o artilheiro do torneio, com 15 gols.

Já o Liverpool subiu para o sexto lugar no Campeonato Inglês, com 26 pontos, ao derrotar o Queens Park Rangers por 1 a 0, com gol do uruguaio Suárez, aos 2 minutos do segundo tempo. A equipe ultrapassou o Newcastle, que perdeu para o Norwich por 4 a 2, apesar dos dois gols marcados por Demba Ba. Holt foi o destaque do time vitorioso ao fazer dois gols.

Também neste sábado, o Aston Villa venceu o Bolton por 2 a 1. Já o Swansea City bateu o Fulham por 2 a 0 e o Wigan derrotou o West Bromwich Albion por 2 a 1.