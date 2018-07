Manchester United se reforça com goleiro dinamarquês

Lindegaard, que defendeu a seleção da Dinamarca em quatro partidas, poderá ser o sucessor de Edwin van der Sar se o goleiro holandês, de 40 anos, se aposentar, como esperado, no final da temporada. "Anders é um dos mais brilhantes jovens goleiros do futebol", disse o técnico Alex Ferguson ao site oficial do United. "O desafio no Manchester United é sempre a olhar para o futuro, e nós assinamos com Anders, um goleiro de grande presença e até mesmo promissor".

O atual reserva de Van der Sar é Tomasz Kuszczak. O polonês, de 28 anos, jogou apenas três vezes nesta temporada. "Ter um tempo para treinar com ele antes que ele seja registrado será importante para ele, quase como uma pré-temporada para que ele se integrar com os outros jogadores", afirmou Ferguson.

Lindegaard pode começar a treinar com seus novos companheiros de equipe imediatamente, mas ele não pode jogar pelo Manchester United até que a janela de transferências seja aberta em janeiro. "O clube é como um tipo de instituição na Dinamarca, é uma honra vir para cá", disse Lindegaard. "Eu estou ansioso para jogar e treinar ao lado de alguns dos grandes jogadores do futebol de hoje. Eu não posso esperar para fazer parte desta equipe e dar a minha contribuição para manter a equipe no topo do futebol".