Manchester United só empata com o Newcastle e dá chance ao Arsenal

Líder isolado do Campeonato Inglês, o Manchester United visitou o Newcastle nesta terça-feira e não conseguiu sair do 0 a 0. Assim, deu nova esperança ao vice-líder Arsenal, que está agora sete pontos atrás (70 a 63) e joga nesta quarta, quando faz o clássico londrino com o Tottenham.

Se conseguir vencer o Tottenham, o Arsenal ficaria quatro pontos atrás do Manchester United, quando faltarão cinco rodadas para o final do campeonato. E ainda haverá um confronto direto entre os dois primeiros colocados, marcado para o dia 1º de maio, no Emirates Stadium, em Londres.

Diante desse cenário, o Manchester United sabia da importância de conseguir uma vitória nesta terça-feira em Newcastle. Mesmo porque, terá pela frente um complicado confronto contra o Schalke 04, nas próximas duas semanas, pelas semifinais da Liga dos Campeões da Europa.

Mas o time do técnico Alex Ferguson acabou fracassando nesta terça-feira. No primeiro tempo, inclusive, foi o Newcastle quem esteve mais perto do gol, numa longa pressão sobre o adversário. Na etapa final, o Manchester United controlou o jogo, mas perdeu a chance de vencer - na melhor oportunidade, o meia Giggs recebeu passe dentro da área, mas chutou para fora.

Nesta quarta-feira, além do clássico entre Tottenham e Arsenal no White Hart Lane, acontece mais um jogo pelo Campeonato Inglês. O terceiro colocado Chelsea, que soma 61 pontos e ainda sonha com a possibilidade de brigar pelo título nesta reta final, recebe o modesto Birmingham.

