Manchester United só empata com o Stoke no seu 1º jogo em 2015

O Manchester United segue longe da luta pelo título do Campeonato Inglês com Chelsea e Manchester City. Nesta quinta-feira, na abertura da 20.ª rodada, o time não passou de um empate por 1 a 1 com o Stoke City, fora de casa, no Brittania Stadium, numa partida em que sofreu bastante com as jogadas aéreas do adversário.

O empate desta quinta-feira foi o segundo seguido do Manchester United, que está invicto há dez rodadas no Campeonato Inglês e chegou aos 37 pontos, em terceiro lugar, mas distante de Chelsea (46) e Manchester City (43), que ainda vão entrar em campo nesta rodada. Já o Stoke chegou aos 26 pontos, na décima colocação, mas ainda pode ser ultrapassado pelo Newcastle no complemento da rodada.

O Stoke abriu o placar da partida logo aos dois minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio, Crouch desviou de cabeça na grande área e Shawcross completou para as redes fazendo 1 a 0 para o time da casa, que se empolgou com a vantagem e quase a ampliou com Diouf.

A chance desperdiçada acabou custando caro ao Stoke. Aos 25 minutos, em outro escanteio, o Manchester United empatou a partida. Rooney fez a cobrança, Carrick desviou para a pequena área e Falcao García empurrou a bola para as redes, deixando tudo igual.

A partida seguiu movimentada no segundo tempo, com o Stoke sendo superior. Com vários cruzamentos de Arnautovic, o time criou chances de gol, reclamou de um pênalti não marcado pela arbitragem e quase marcou aos 25 minutos, quando, após mais um levantamento na grande área, Crouch acertou a trave em cabeceio.

Nos minutos finais, o Manchester United equilibrou o duelo, bastante aberto, e até teve uma boa oportunidade de gol com o brasileiro Rafael, que entrou durante o segundo tempo, mas não conseguiu aproveitá-la, sacramentando o empate.