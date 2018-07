Manchester United só empata com o West Bromwich

Com Rooney iniciando a partida no banco, o Manchester United decepcionou neste sábado ao apenas empatar em casa com o West Bromwich por 2 a 2. A equipe de Alex Ferguson chegou a abrir 2 a 0 no primeiro tempo, mas vacilou na etapa final e permitiu a igualdade após falha incrível do goleiro Edwin van der Sar.

Com o decepcionante resultado, o Manchester United chegou aos 14 pontos e deu a oportunidade do líder Chelsea abrir grande vantagem - está com 18 e enfrenta o Aston Villa ainda neste sábado. O West Bromwich, por sua vez, chegou aos 12 pontos.

Depois da polêmica com o treinador nesta semana, quando Rooney desmentiu uma declaração de Ferguson e negou ter uma lesão no tornozelo, o atacante começou na reserva. E o Manchester não sentiu a falta de seu principal jogador, ao menos no início. Logo aos cinco minutos, Javier Hernandez abriu o placar. E ainda no primeiro tempo, Nani ampliou.

A reação do West Bromwich começou aos cinco do segundo tempo, quando Evra marcou contra. Contando novamente com a ajuda adversária, os visitantes empataram quatro minutos depois: após cruzamento, Van der Sar soltou a bola nos pés de Tchoyi, que apenas completou para o gol. Rooney ainda foi a campo, mas não conseguiu evitar o tropeço do Manchester.

De virada, o Arsenal fez o dever de casa e derrotou o Birmingham por 2 a 1. Zigic abriu o placar para os visitantes, mas Nasri empatou de pênalti ainda no primeiro tempo. E aos dois minutos da etapa final, Chamakh garantiu o triunfo, que deixou a equipe com os mesmos 14 pontos do Manchester United.

Ainda neste sábado, o Tottenham superou o Fulham de virada, por 2 a 1, e também chegou aos 14 pontos. O Bolton, por sua vez, ganhou do Stoke City por 2 a 1, o Newcastle empatou com o Wigan por 2 a 2 e o Wolverhampton ficou no 1 a 1 com o West Ham.