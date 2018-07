Manchester United só empata e perde a vice-liderança do Inglês

O Manchester United voltou a decepcionar neste sábado. Mesmo jogando em casa, em duelo válido pela 21.ª rodada do Campeonato Inglês, a equipe do técnico português José Mourinho teve dificuldade para criar e ficou no empate por 0 a 0 com o Southampton, no estádio Old Trafford, em Manchester.

+ Confira a classificação do Campeonato Inglês

O resultado ampliou a incômoda sequência do Manchester United. A equipe empatara também as duas últimas partidas - contra Leicester City e Burnley - e viu o Chelsea, que neste sábado massacrou o Stoke City por 5 a 0, alcançar os 45 pontos. Caiu, assim, para terceiro, com 44, 14 atrás do líder Manchester City. Já o Southampton foi a 20 pontos e está em 13.º.

Pressionado pela vitória do Chelsea, o Manchester United iniciou com um bom quarteto ofensivo formado por Juan Mata, Lingard, Mkhitaryan e Lukaku. Mas o atacante belga, reverenciado na última sexta-feira por José Mourinho após ter atuado 90 minutos nas 20 partidas anteriores do time no Campeonato Inglês, parece ter sido "gorado" pelo treinador. Sofreu uma pancada na cabeça aos nove minutos, deixou o campo de maca e foi substituído por Rashford.

Em campo, novamente, como nas rodadas anteriores, o Manchester United tinha dificuldades para se impor. Pressionava, mas sem chegar com muito perigo. E foi assustar apenas aos 27 minutos, quando Rashford se enrolou com a bola na área, mas ela sobrou para Mata bater firme - McCarthy fez boa defesa. Lingard também teve boa chance aos 44, de cabeça, em bola que saiu raspando à trave.

Se já era difícil, a situação ficou ainda pior no segundo tempo. Em seu primeiro jogo sem o holandês Virgil van Dijk, que se tornou o zagueiro mais caro da história após ser vendido ao Liverpool por 75 milhões de libras (cerca de 330 milhões), o Southampton voltou melhor. E, aos seis minutos, quase fez em arremate do atacante Shane Long bem defendido por De Gea.

A ineficiência do Manchester United foi se tornando cada vez pior. E, quando chegou com perigo aos 35 minutos, sofreu com um erro próprio para não abrir o placar: após dominar dentro da área, Matic bateu, a bola desviou no goleiro e ia entrando até que o francês Pogba, em impedimento, colocou o pé. O gol que evitaria a incômoda sequência, assim, acabou sendo invalidado. E o Southampton segurou tranquilamente o empate até o fim.