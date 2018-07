Manchester United só empata no Japão e Arsenal vence seu amistoso

LONDRES - Manchester United e Arsenal estão no Japão em busca de fidelizar torcedores, mas só a equipe londrina conseguiu vencer até agora. Nesta sexta-feira, o Manchester United não passou de um empate em 2 a 2 com o Cerezo Osaka. Já Arsenal ganhou do Urawa Red Diamonds por 2 a 1. Em Osaka, o Manchester voltou a tropeçar. Depois de perder por 3 a 2 para o Yokohama Marinos, na terça, nesta sexta-feira a equipe de David Moyes empatou em 2 a 2 graças a um gol salvador de Wilfried Zaha no último minuto da partida contra o Cerezo Osaka.

A equipe japonesa, em que atua Fábio Simplicio, abriu o placar com Kenyu Sugimoto, aos 34 minutos do primeiro tempo. O empate do time inglês, curiosamente, foi marcado por um japonês: Shinji Kagawa, que havia perdido um pênalti no minuto anterior e se redimiu.

O Cerezo voltaria à frente 11 minutos depois, num golaço de Takumi Minamino, que arriscou de longe e colocou a bola no ângulo. Mas Zaha, após linda triangulação, recebeu na pequena área, com o gol vazio, para empatar. O Manchester contou com brasileiro Rafael como titular na direita. Seu irmão Fábio, que voltou de empréstimo junto a Queens Park Ranger, entrou na segunda etapa.

Enquanto isso, o Arsenal, que vinha de vitória por 3 a 1 sobre Nagoya Grampus, segunda-feira, venceu o Urawa Red Diamonds nesta sexta-feira por 2 a 1. A equipe londrina abriu o placar na Japão com Podolski, aos 4 minutos da segunda etapa, mas levou o empate 15 minutos depois, com Abe. O gol da vitória saiu com Akpom, já aos 37.