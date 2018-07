Manchester United sofre, mas elimina time da 4ª divisão no fim

O Manchester United só conseguiu derrotar o Sheffield United, da terceira divisão, com um gol aos 48 minutos do segundo tempo. O placar de 1 a 0 neste sábado, em casa, no entanto, foi o suficiente para garantir a classificação para a quarta fase da Copa da Inglaterra.

O ídolo Wayne Rooney, de pênalti, confirmou a classificação e evitou o jogo de volta, o "replay". O fraco futebol apresentado em seus domínios virou motivo de brincadeira pelos torcedores rivais. Sempre que o Sheffield conseguia trocar passes, a arquibancada gritava "olé".

O United agora aguarda a definição do próximo adversário na Copa da Inglaterra, que será definido em sorteio na próxima segunda-feira. Eliminado na primeira fase da Liga dos Campeões e com poucas chances de título no Campeonato Inglês, o torneio mata-mata é a chance de redenção da equipe na temporada. No Inglês, o United ocupa a quinta colocação, com 33 pontos, nove a menos do que o líder Arsenal.