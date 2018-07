Manchester United sofre nova derrota em pré-temporada

No último dia 13, no jogo que marcou a estreia do técnico David Moyes, substituto do lendário Alex Ferguson, a equipe inglesa já havia caído por 1 a 0 diante do Thailand All Stars, em amistoso disputado no Rajamangala National Stadium, em Bangcoc.

Desta forma, o treinador escocês agora contabiliza duas derrotas e uma vitória neste seu início de passagem pelo Manchester United, que no último sábado também goleou o A-League All Stars, um combinado de jogadores que disputam o Campeonato Australiano, por 5 a 1, em Sydney.

No duelo desta terça, realizado em Yokohama, o time da casa abriu o placar pouco antes de o relógio apontar 30 segundos do primeiro tempo. O atacante brasileiro Marquinhos Cambalhota, de 36 anos, aproveitou uma bola sobrada na grande área após disputa de bola pelo alto e bateu de primeira no canto esquerdo baixo do goleiro De Gea.

Após o "gol relâmpago", o Manchester empatou já aos 19 minutos. Zaha fez boa jogada individual pela direita e cruzou. Um defensor afastou a bola apenas parcialmente e, no rebote, Lingard tocou para o gol vazio com o goleiro Enomoto já batido no lance.

E a virada do Manchester veio pouco depois, após uma trapalhada da defesa japonesa. Aos 31 minutos, Januzaj cobrou falta da esquerda. Enomoto tentou afastar a bola de soco, mas furou e Tashiro, ao tentar dominá-la, marcou contra.

Na etapa final, porém, o Yokohama devolveu a virada. O gol de empate saiu aos 4 minutos, quando o brasileiro Fábio Aguiar recebeu cobrança de escanteio, subiu mais que os defensores e cabeceou para o gol. Já o terceiro gol aconteceu aos 42 minutos, Hanato foi lançado na esquerda, passou por um defensor e depois foi abafado por outro. Mas a bola sobrou para Fujita, que bateu de primeira para selar o 3 a 2.