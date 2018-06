Manchester United supera o Burnley e ainda sonha com título; Arsenal goleia

O Manchester United levou sufoco neste sábado, mas saiu de campo com os três pontos diante do Burnley, fora de casa, em rodada do Campeonato Inglês. O triunfo por um apertado 1 a 0 reduziu, ainda que provisoriamente, para nove pontos a diferença para o líder Manchester City, que entrará em campo também neste sábado.

O United soma agora 53 pontos, contra 62 do City, que vai receber o Newcastle na sequência da rodada. O resultado manteve ainda a vantagem sobre o Chelsea, que assumiu o terceiro lugar de forma provisória neste sábado ao golear o Brighton & Hove por 4 a 0, mais cedo. O time londrino tem 50 pontos.

O único gol da partida saiu aos 9 minutos do segundo tempo. Lukaku deu passe para Martial, que recebeu pelo lado esquerdo, na entrada da área. Ele encheu o pé e viu a bola acertar o travessão antes de entrar.

Depois disso, o Burnley cresceu em campo e criou boas chances para empatar. O United se segurou como pôde na defesa até os minutos finais, quando até o goleiro Nick Pope foi para a área na tentativa de arrancar o empate. Com a derrota, o Burnley estacionou nos 34 pontos, na sétima posição da tabela.

Em outro jogo da rodada, o Arsenal não tomou conhecimento do Crystal Palace e fez 4 a 1, no Emirates Stadium. Os quatro gols foram marcados no começo do primeiro tempo, antes dos 22 minutos de partida. Nacho Monreal, Alex Iwobi, Laurent Koscielny e Alexandre Lacazette balançaram as redes.

O Crystal Palace marcou o seu gol de honra aos 32 minutos da etapa final, com Luka Milivojevic. Não foi o suficiente para embalar uma improvável reação dos visitantes.

Com o resultado, o Arsenal reagiu no Inglês. Agora soma 42 pontos e já volta a vislumbrar as primeiras posições novamente. O time londrino ocupa o sexto lugar. O Crystal Palace é o 13º, com 25 pontos.

Pela mesma rodada, o Leicester City bateu o Watford por 2 a 0, mesmo placar do triunfo do Stoke City sobre o Huddersfield Town. Everton e West Bromwich empataram por 1 a 1, assim como West Ham United e Bournemouth, também por 1 a 1.