Manchester United interdita instalações após surto de covid; Premier League tem 42 casos confirmados

O Manchester United interditou nesta segunda-feira as instalações da equipe principal por 24 horas devido a um surto de covid-19. Um grupo formado por jogadores e funcionários do clube testou positivo para o coronavírus neste fim de semana, após a vitória po 1 a 0, fora de casa, contra o Norwich. O número exato de infectados não foi divulgado.

O clube trabalha para tentar convencer a Premier League, responsável pela organização do Campeonato Inglês, a adiar o jogo contra o Brentford, também fora de casa, pela 17ª rodada da competição nacional, que está marcado para acontecer nesta terça. No domingo, o treinamento da equipe liderada por Cristiano Ronaldo já havia sido realizado sem contatos entre os jogadores que testaram negativo para covid.

Segundo a direção do Manchester United, a decisão de interditar as instalações utilizadas pela equipe principal visa minimizar o risco de qualquer tipo de contágio de atletas e funcionários. A intenção de adiar o compromisso no Campeonato Inglês passa justamente pelo impacto da interdição nos treinamentos da equipe.

"Devido ao cancelamento do treino, o impacto que isso tem sobre o elenco e à prioridade que representa a saúde dos funcionários e jogadores, o clube está discutindo com a Premier League sobre se é seguro seguir adiante com o jogo com o Brentford", apontou o comunicado oficial divulgado pelo Manchester United.

Em caso de resposta negativa para a realização da partida desta terça-feira, este seria o segundo jogo do Campeonato Inglês adiado por causa de um surto de covid-19, depois que a visita do Tottenham ao Brighton, no domingo, deixou de ser disputada devido aos casos positivos entre jogadores e membros do staff da equipe de Londres.

Premier League tem 42 casos confirmados de covid-19

A Premier League anunciou na segunda-feira o maior número de casos positivos de covid-19 desde o início da pandemia, com um total de 42 casos em uma semana. No total, entre segunda-feira, 6 e domingo, 12 de dezembro, 3.805 jogadores de futebol e funcionários de clubes foram testados para o coronavírus, dos quais 42 deram positivo.

Nesta temporada, o 'recorde' foi de 16 positivos entre 16 e 22 de agosto. Devido a esse aumento significativo de casos, a Premier League anuncuou também que aumentará o número de testes para jogadores e funcionários. Atualmente, são realizados dois testes antígenos por semana e prevê-se que passe para três e até um por dia se a situação exigir. Se a testagem semanal indicar a presença do vírus, um PCR é realizado para a confirmação do resultado.