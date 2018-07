Manchester United tem apenas um zagueiro para sábado

O técnico Louis van Gaal tem sérios problemas para tentar fazer o Manchester United se recuperar do péssimo início de temporada. Nesta quinta-feira, o treinador revelou que só conta com um zagueiro no seu elenco principal para escalar o time na partida deste sábado contra o West Ham, em casa, pela sexta rodada do Campeonato Inglês.

Van Gaal explicou que o argentino é o único zagueiro à disposição dele. Afinal, Evans sofreu una lesão no tornozelo na derrota por 5 a 3 para o Leicester, Tyler Blackett está suspenso após ser expulso no último fim de semana, Chris Smalling se contundiu no treinamento da última quarta-feira e Phil Jones, lesionado, segue se recuperando de uma lesão.

Assim, Van Gaal busca alternativas para escalar a zaga do Manchester United diante do West Ham. E o treinador poderá improvisar os meio-campistas Daley Blind e Darren Fletcher ou recorrer ao jovem zagueiro Paddy McNair, de apenas 19 anos, para fazer a sua estreia entre os profissionais.

"Eu tenho que admitir que nunca estive nessa situação antes. É estranho. Para mim é difícil de compreender. Estamos avaliando o que podemos fazer de uma maneira diferente", disse Van Gaal.

Com tantos problemas, o Manchester United tem que esquecer os problemas para se recuperar no Campeonato Inglês. Afinal, o time está apenas na 12ª colocação, com cinco pontos somados em cinco rodadas.