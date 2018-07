Manchester United tem cautela antes de enfrentar rival alemã

A equipe de Alex Ferguson pode ser a favorita para chegar à sua terceira final em quatro anos, mas ela foi derrotada pelo Bayer Leverkusen em 2002, e pelo Borussia Dortmund em 1997 na mesma fase.

Os campeões em 1999 e 2008 ainda não venceram nenhum mata-mata com partidas de ida e volta contra equipes alemãs desde o começo da Liga dos Campeões em 1992, tendo perdido também nas quartas de final da última temporada contra o Bayern de Munique.

O Manchester United está muito ciente do talento para gols do espanhol Raúl, que agora está no Schalke após passar 16 anos no Real Madrid. O jogador marcou duas vezes em Old Trafford para eliminar os então detentores do título em 2000.

Raúl é o artilheiro do Schalke na competição europeia, com cinco gols nesta temporada, enquanto o mexicano Javier Hernández lidera a artilharia do United, com quatro.

O vencedor da semifinal enfrentará o Real ou o Barcelona na final em 28 de maio, no estádio de Wembley, em Londres.