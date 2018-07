Manchester United tenta contratar goleiro dinamarquês

Lindegaard, que é reserva de Sorensen na seleção dinamarquesa, seria uma tentativa do Manchester United para encontrar o substituto de Van der Sar. O veterano goleiro holandês, de 40 anos, deve anunciar sua aposentadoria no final desta temporada.

O goleiro dinamarquês afirmou ao jornal local Ekstra Bladet que qualquer definição sobre o acordo não será tomada até a próxima segunda-feira. Caso a contratação seja concretizada, ele só poderá atuar pelo clube inglês na reabertura da janela para transferências do futebol europeu, em janeiro de 2011.

Peter Schmeichel, compatriota de Lindegaard que fez história no gol do Manchester United no final da década de 90, criticou a negociação. "Estamos falando sobre o Manchester United. Podemos analisar talento, a qualidade do jovem jogador, mas você não quer isso. Você quer alguém capaz de boas performances em 80 por cento dos jogos", declarou o ex-goleiro.