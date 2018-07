Manchester United triunfa e mantém diferença para o líder City em 11 pontos

Depois de ver o Manchester City golear no sábado, o Manchester United fez a sua parte neste domingo para ao menos manter em 11 pontos a vantagem do rival na liderança do Campeonato Inglês. Fora de casa, o time comandado pelo técnico José Mourinho venceu o West Bromwich por 2 a 1.

Com o triunfo, o United chegou aos 41 pontos. Segue, assim, a 11 do líder City, que tem 52 após golear o Tottenham por 4 a 1, em casa. Já o West Bromwich segue na 19ª e penúltima colocação da tabela, com 14 pontos.

Em dia de atuação burocrática e até desanimada, o United resolveu a partida ainda no primeiro tempo. Aos 27 minutos, Rashford cruzou da esquerda e Lukaku cabeceou bonito para as redes.

O segundo gol veio aos 35, em finalização de Lingard, após passe de Juan Mata. A bola desviou na zaga no meio do caminho e morreu no fundo das redes. Com a vantagem construída no primeiro tempo, os visitantes reduziram o ritmo na segunda etapa e apenas administraram a vantagem.

Mas, precisando da vitória, o West Bromwich assustou e até descontou aos 32 minutos. Após cobrança de escanteio na área, um bate-rebate dentro da pequena área culminou no desvio de Gareth Barry para as redes.

Nos minutos finais, o time da casa até tentou impor certa pressão, mas o United se defendeu bem e não teve maior problema para assegurar a vitória.