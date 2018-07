Manchester United tropeça e perde liderança do Inglês

O resultado confirmou a liderança do City, que havia subido provisoriamente à primeira colocação ao golear o Aston Villa por 5 a 0, no início da rodada, neste sábado. O City chegou aos 28 pontos, contra 27 do United. O Chelsea é o terceiro colocado, com 24 pontos.

Nesta rodada, o técnico Alex Ferguson não pôde contar com o atacante Wayne Rooney e o goleiro De Gea. O primeiro se recupera de um problema no joelho, enquanto o segundo desfalcou o time por causa de dores no dente. Em compensação, o treinador escalou a dupla Chicharito Hernandez e Van Persie.

Rooney e De Gea são dúvidas para a partida de terça-feira, contra o Galatasaray, na Turquia, em rodada da fase de grupos Liga dos Campeões. Pelo Campeonato Inglês, o Manchester volta a campo no próximo sábado para enfrentar o Queens Park Rangers, do goleiro brasileiro Julio Cesar, no Old Trafford.