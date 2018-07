Manchester United usa as estrelas e elimina time semi-amador

O todo poderoso Manchester United, um dos times mais ricos do mundo, precisou escalar praticamente força máxima para eliminar o modesto Cambridge United, equipe amadora da quarta divisão do futebol inglês, da Copa da Inglaterra. Nesta terça-feira, no replay da quarta fase, o Manchester ganhou por 3 a 0 em Old Trafford.

Os dois times já haviam se enfrentado no dia 23 de janeiro, em Cambridge, ficando num surpreendente 0 a 0. Pelas tradicionais regras da Copa da Inglaterra, um jogo de desempate foi marcado para esta terça, desta vez em Old Trafford, permitindo ao Cambridge United ficar com metade da renda da partida.

Para espantar a zebra, Mata marcou logo aos 9 minutos, de cabeça. Em jogada em que seis jogadores do Cambridge estavam dentro da pequena área, Rojo ampliou. Num chute de fora da área, Wilson fechou a contagem.

O próximo rival do Manchester United será o Preston North End, da terceira divisão, que fez 3 a 1 no Sheffield United, nesta terça-feira. O United será visitante. Também nesta terça, fora de casa, em Londres, o Sunderland ganhou do Fulham, igualmente pelo placar de 3 a 1.