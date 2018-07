Manchester United vai à Holanda e vence o Ajax pela Liga Europa

AMSTERDÃ - No duelo entre duas históricas potências do futebol europeu, o Manchester United derrotou o Ajax por 2 a 0, nesta quinta-feira, em Amsterdã, na Holanda, e ficou muito perto da vaga nas oitavas de final da Liga Europa. Assim, o time inglês pode até perder por um gol de diferença no jogo de volta, na próxima quinta, no Estádio Old Trafford, para se classificar.

O Manchester United não disputava uma competição europeia que não fosse a Liga dos Campeões desde 1995. Assim, o poderoso time inglês "estreou" na Liga Europa, que foi criada em 2009 - antes, era chamada de Copa da Uefa. E mostrou sua força nesta quinta-feira, ganhando fora de casa do Ajax, já despontando como um dos maiores favoritos ao título.

Com três títulos da Liga dos Campeões no currículo, o Manchester United não se intimidou diante da torcida do Ajax, que já ganhou a principal competição europeia quatro vezes na história. Os dois gols do time inglês foram marcados no segundo tempo. Ashley Young abriu o placar aos 15 minutos, enquanto o mexicano Javier "Chicharito" Hernandez ampliou aos 40.

Em outro jogo nesta quinta-feira, pela fase eliminatória da Liga Europa, o Atlético de Madrid também ficou muito perto da classificação para as oitavas de final. Mesmo jogando em Roma, na Itália, o time espanhol derrotou a Lazio por 3 a 1. Assim, poderá perder por até um gol de diferença na partida de volta, marcada para a próxima quinta, na Espanha.

A vitória do Atlético de Madrid em Roma foi de virada. A Lazio saiu na frente com o gol do atacante alemão Klose, aos 19 minutos de jogo. Mas o time espanhol reagiu rapidamente, fazendo 2 a 1 ainda no primeiro tempo, com Adrian Lopez aos 25 e Falcão Garcia aos 37. Na segunda etapa, o mesmo Falcão Garcia marcou mais uma vez, aos 18, e definiu o placar.

Ainda nesta quinta-feira, aconteceram mais cinco jogos na Liga Europa: Lokomotiv Moscou 2 x 1 Athletic Bilbao, AZ Alkmaar 1 x 0 Anderlecht, Legia Varsóvia 2 x 2 Sporting Lisboa, Red Bull Salzburg 0 x 4 Metalist Kharkiv e Viktoria Plzen 1 x 1 Schalke 04.