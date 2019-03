Manchester United vai pegar Tottenham, Milan e Inter na próxima pré-temporada

O Manchester United anunciou nesta quarta-feira que incluiu mais três jogos na agenda da sua pré-temporada, que visará o ciclo 2019/2020 do futebol europeu. E todas essas partidas serão contra times tradicionais. O clube confirmou que a equipe enfrentará Inter de Milão e Tottenham em confrontos na Ásia e depois terá pela frente o Milan no País de Gales.

Por meio de nota publicada em seu site oficial, o United informou que medirá forças com a Inter, em 20 de julho, em Cingapura, e cinco dias depois vai encarar o rival de Londres em Xangai. Já o amistoso contra o Milan ocorrerá em 3 de agosto, em Cardiff.

Estas três partidas aumentaram para cinco o número de compromissos confirmados pelo clube de Manchester para a próxima pré-temporada, pois anteriormente havia anunciado que enfrentará o australiano Perth Glory e o inglês Leeds United, respectivamente nos dias 13 e 17 de julho, em dois duelos na Austrália.

O United revelou que pegará Inter, Milan e Tottenham três dias antes de voltar a jogar pelo Campeonato Inglês, que acaba de viver curto período de pausa motivada pela disputa das duas primeiras rodadas das Eliminatórias da Eurocopa de 2020. O time comandado pelo técnico Ole Solskjaer enfrenta o Watford neste sábado, em casa, com a meta de entrar no grupo dos quatro primeiros colocados. A equipe ocupa atualmente o quinto lugar, com 58 pontos, dois atrás do Arsenal, que na segunda-feira encara o Newcastle, em Londres.

O foco principal do United atualmente é o mata-mata com o Barcelona pelas quartas de final da Liga dos Campeões. O jogo de ida contra o time espanhol será em 10 de abril, no estádio Old Trafford, em Manchester. A partida de volta ocorrerá seis dias depois, no Camp Nou.