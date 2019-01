Manchester United vence a 8ª seguida e elimina o Arsenal na Copa da Inglaterra

O Manchester United não para de vencer sob o comando de Ole Gunnar Solskjaer. Escolhido para substituir José Mourinho, o técnico conquistou nesta sexta-feira o oitavo triunfo consecutivo por diferentes competições ao derrotar o Arsenal por 3 a 1, fora de casa, pela Copa da Inglaterra, com direito a gol do chileno Alexis Sánchez, ex-jogador do time londrino.

Em dois lances quase seguidos no primeiro tempo, o Manchester United começou a encaminhar a sua classificação. Aos 31 minutos, Sánchez colocou o time em vantagem. Logo depois, aos 33, foi a vez de Lingard. Nas duas jogadas, o passe para o gol foi de Lukaku.

O Arsenal ainda respirou no confronto ao diminuir com Aubameyang antes do intervalo, aos 43 minutos, mas não conseguiu arrancar o empate na etapa final. E em um contra-ataque, aos 37, Martial aproveitou o rebote de Cech na finalização de Pogba para sacramentar o triunfo do Manchester United.

A nova vitória garantiu o time nas oitavas de final da Copa da Inglaterra, sendo que o seu próximo adversário será definido através de sorteio marcado para segunda-feira. Já o Arsenal foi eliminado e ainda deixou o seu estádio com duas preocupações, pois Sokratis e Koscienly precisaram ser substituídos durante a partida por terem se lesionado.

Os times agora voltam suas atenções para o Campeonato Inglês, pois vão entrar em campo na terça-feira. O Manchester United enfrentará em casa o Burnley, mesmo dia do confronto, também como mandante, do Arsenal contra o Cardiff.

No outro jogo do dia pela Copa da Inglaterra, o Bristol City avançou de fase ao derrotar o Bolton por 2 a 1. Ambos os times disputam a segunda divisão nacional.