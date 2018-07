Manchester United vence Ajax na Liga Europa; Atlético bate Lazio

O meia-atacante Ashley Young abriu o placar pouco antes dos 15 minutos do segundo tempo, e o atacante Javier Hernandez ampliou aos 40. Três vezes ganhador da prestigiosa Liga dos Campeões, o Manchester preferia não estar disputando a Liga Europa, e mostrou um futebol apenas eficiente.

O Metalist Kharkiv, que venceu o Salzburg por 4 x 0, e o Atlético de Madri, que ganhou de virada da Lazio na Itália, por 3 x 1, também construíram boas vantagens para as partidas de volta.

O Schalke 04 se deu por satisfeito com o empate em 1 x 1 contra os tchecos do Viktoria Plzen, e em Varsóvia o Legia também fez uma partida equilibrada contra o português Sporting, com placar final em 2 x 2.

O AZ Alkmaar derrotou o Anderlecht por 1 x 0, e o Lokomotiv de Moscou bateu o Athletic Bilbao de virada, por 2 x 1.

Na terça-feira, o Braga, finalista do ano passado, perdeu em casa para o Besiktas por 2 x 0.

Donos de sete títulos europeus, United e Ajax poderiam muito bem ter se encontrado na Liga dos Campeões, em vez de jogarem na Liga Europa, espécie de segunda divisão continental. Mas ambos foram eliminados na fase de grupos da competição de elite.

Alex Ferguson, técnico do Manchester, garantiu no entanto que o time levaria a Liga Europa a sério, e colocou em campo um time forte, mas que pouco rendeu no primeiro tempo.

O time inglês acelerou o ritmo depois do intervalo, e o resultado veio no cruzamento de Nani para Young, que teve tempo de escolher o melhor ângulo e chutar entre as pernas do goleiro Kenneth Vermeer.

O Ajax teve chances para marcar, mas David de Gea fez excelentes defesas, inclusive num chute com efeito de Siem de Jong ainda no primeiro tempo.

A vantagem do United para o jogo na Inglaterra ficou definitivamente consolidada no gol de Hernandez, após tabela dele com Wayne Rooney.

"Fico satisfeito com o placar, mas acho que foi uma atuação muito mediana da nossa parte, não chegamos a grandes alturas no jogo, mas melhoramos no segundo tempo e provavelmente merecemos ganhar", disse Ferguson.

O United nunca foi campeão da Liga Europa ou do torneio antecessor, a Copa da Uefa. É a primeira vez desde 1995 que o clube de Manchester disputa essa segunda divisão continental.