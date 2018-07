Manchester United vence, assume 3º lugar e joga pressão no City

O Manchester City vai visitar o Crystal Palace, segunda-feira, em Londres, pressionado a vencer. Isso porque, neste sábado, foi ultrapassado por dois rivais e caiu para o quarto lugar do Campeonato Inglês. Depois de o Arsenal golear o Liverpool, foi a vez de o Manchester United entrar em campo pela 31.ª rodada e ganhar do Aston Villa, por 3 a 1, em Old Trafford.

Com a quinta vitória seguida, o time do técnico Louis van Gaal chegou aos 62 pontos, no terceiro lugar, entre o Arsenal (63) e o City (61). Os três, assim como o líder Chelsea (67) estão perto de se garantirem na Liga dos Campeões. Afinal, não só o Liverpool (54), mas também o Southampton (53) perdeu na rodada. O Tottenham (53) visita o Burnley no domingo.

No Old Trafford, o United abriu o placar com Ander Herrera, aos 43 minutos do primeiro tempo, após jogada de linha de fundo do lateral Blind. Na segunda etapa, também após lance pela ponta esquerda, Rooney recebeu cruzamento do argentino Di Maria, dominou e girou bonito, para bater no ângulo.

O Aston Villa ainda descontou, com Benteke, mas o United fez o terceiro nos acréscimos. Rooney brigou pela bola até roubá-la e armar contra-ataque. O inglês abriu com Mata, que tocou de primeira para Ander Herrera, também de primeira, fazer o segundo dele no jogo.

Em Goodison Park, o Everton ajudou o rival regional Liverpool ao ganhar do Southampton por 1 a 0, gol de Jagielka. Com 37 pontos, a equipe azul não tem mais condições de brigar por vaga na Liga Europa, disputa da qual participam Liverpool, Southampton e Tottenham.

Lanterna, o Leicester City encerrou uma sequência de oito jogos e voltou a vencer, fazendo 2 a 1 no West Ham. A equipe continua em último, com 22 pontos, porque o Queens Park Rangers também ganhou. Fora de casa, o QPR fez 4 a 1 no West Bromwich e foi a 25 pontos.

Oitavo, o Swansea City ganhou do Hull City por 3 a 1 no País de Gales. Hull e Aston Villa têm 28 pontos e também estão à frente de Sunderland (26) e Burnley (25), que ainda jogam na rodada.