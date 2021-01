Manchester United vence Aston Villa e iguala pontuação do líder Liverpool

O Manchester United esquentou a disputa pela liderança do Campeonato Inglês logo no primeiro dia de 2021. Nesta sexta-feira, derrotou o Aston Villa por 2 a 1, no Old Trafford, pela 17.ª rodada, e igualou a pontuação do primeiro colocado Liverpool, que só vai atuar na segunda.

Com o triunfo sobre o time de Birmingham, o Manchester chegou aos 33 pontos do Liverpool, que visitará o Southampton na conclusão da rodada. Em boa fase, o United está há dez jogos invicto no Inglês, com oito triunfos e dois empates. O Aston Villa, que até teve um bom início na competição, está na sexta posição, com 26 pontos, fora da zona de classificação aos torneios europeus.

Leia Também West Ham marca no fim e encerra série invicta do Everton no Campeonato Inglês

O triunfo do Manchester começou a ser definido aos 40 minutos do primeiro tempo, quando Aaron Wan Bissaka cruzou para o francês Anthony Martial, que mandou de cabeça para as redes, superando o goleiro argentino Emiliano Martínez, em uma jogada iniciada por Paul Pogba.

Mas o Aston Villa exibiu resistência e diminuiu no começo da etapa final, aos 13, com gol do burquinês Bertrand Traoré, que marcou após passe de Jack Grealish. Porém, após consulta ao VAR, a arbitragem marcou pênalti do brasileiro Douglas Luiz em Pogba. O português Bruno Fernandes converteu a cobrança dando a vitória ao Manchester.

Assim, o time aumentou as esperanças de voltar a ser campeão inglês, algo que não acontece desde 2013, quando ainda era dirigido por Alex Ferguson, que foi um dos autorizados ao comparecer ao Old Trafford nesta sexta-feira, um dia após o seu aniversário de 79 anos.

Embalado, o United voltará a jogar na próxima quarta-feira, quando receberá o rival Manchester City para a semifinal da Copa da Liga Inglesa. Já o Aston Villa vai encarar na próxima sexta, em Birmingham, o Liverpool, pela terceira fase da Copa da Inglaterra.