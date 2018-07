Manchester United vence Chelsea e está perto do título

O Man United abriu o placar aos 37 segundos de jogo quando Javier Hernandez aproveitou um brilhante passe de Park Ji-sung, e aumentou a vantagem aos 23 minutos quando o capitão Nemanja Vidic marcou de cabeça em um cruzamento perfeito de Ryan Giggs.

Frank Lampard diminuiu aos 24 minutos do segundo tempo para aumentar as esperanças do Chelsea, mas o Man United conseguiu se manter na frente e está apenas um ponto em duas partidas contra os ameaçados pelo rebaixamento Blackburn Rovers e Blackpool para garantir o título.

O meio-campista de 37 anos Giggs está próximo de vencer o seu 12o título junto com o técnico Alex Ferguson que fizeram reverência aos torcedores no Old Trafford no final da partida. "É um passo gigantesco. Nós ainda não ganhamos matematicamente, mas estamos quase lá," disse Giggs a Sky Sports.

CORRIDA PELO TÍTULO

O Chelsea conseguiu voltar para a corrida pelo título depois de uma série de 10 partidas invictas em que eles saíram de 15 pontos atrás dos líderes. Mas será provavelmente muito tarde depois da 17a vitória em casa do Man United em 18 partidas.

A partida teve ótimos momentos dos dois times, com Giggs sendo o principal maestro do Man United, começando a jogada do primeiro gol e cruzando para o segundo.

Confiante depois das duas vitórias sobre o Chelsea na Copa dos Campeões, o Man United jogou com estilo, mas foi pressionado pelo Chelsea que, em vários momentos no segundo tempo, esbarrou em Edwin van der Sar e não conseguiu marcar o gol. O goleiro holandês deixa os gramados depois desta temporada. O Man United conseguiu, também, diversas oportunidades de gol e quase aumentou com o atacante Wayne Rooney.