Manchester United vence City no fim e abre vantagem

MANCHESTER - Manchester City e Manchester United fizeram um clássico digno da rivalidade ascendente entre as duas melhores equipes inglesas na atualidade. O City se recuperou de uma desvantagem de 2 a 0 aberta pelo United no primeiro tempo e, com uma grande atuação na etapa final, buscou o empate. Quando parecia que o confronto terminaria em igualdade, brilhou a estrela de Van Persie, que garantiu a vitória ao time de Alex Ferguson por 3 a 2, mesmo fora de casa, pela 16.ª rodada do Campeonato Inglês.

Com o resultado o Manchester United abriu seis pontos na liderança da competição, chegando aos 39 pontos, contra 33 do City. Na próxima rodada, o líder da competição receberá o Sunderland, no sábado, enquanto os comandados de Roberto Mancini pegam o Newcastle fora de casa.

A rivalidade entre as equipes, crescente desde que o City passou a brigar por títulos na Inglaterra, ficou evidenciada logo no começo do jogo, com uma discussão entre Ferdinand e Balotelli. O italiano, aliás, foi protagonista da primeira chance do jogo, depois que Clichy avançou pela esquerda, cruzou para a área e ele pegou mal.

Mas logo em sua primeira chegada, o Manchester United abriu o placar, aos 15 minutos. Ashley Young tocou de cabeça para Van Persie, que devolveu de peito para o meia. Ele avançou sozinho pela intermediária adversária até achar Wayne Rooney na entrada da área. O atacante dominou, girou e bateu mascado. Mesmo assim a bola foi no contrapé de Joe Hart, no canto direito.

Na sequência, o zagueiro e capitão do City, Kompany, sentiu uma lesão muscular e precisou ser substituído, complicando a situação da equipe. Mesmo assim, Agüero quase conseguiu o empate após bela jogada individual, mas chutou fraco e facilitou a vida de De Gea.

O City tomava conta da partida, mas, novamente quando era superior, acabou penalizado. Aos 28 minutos, Valência avançou pela direita e tocou para o brasileiro Rafael, que cruzou rasteiro para a área. Rooney chegou batendo quase da marca do pênalti, sem chance para Hart.

Na volta para o segundo tempo, os mandantes foram com tudo para cima, mas quem quase marcou foi o Manchester United. Van Persie fez linda jogada pela esquerda e bateu na trave. No rebote, Ashley Young, em posição legal, fez o gol, mas o árbitro assinalou impedimento.

O erro da arbitragem seria fatal para os visitantes porque no lance seguinte o City diminuiria. Tevez recebeu pela direita e bateu forte, para boa defesa de De Gea. No rebote, David Silva exigiu nova intervenção do goleiro. A bola voltou para Tevez, que achou Yaya Touré no meio da área. O marfinense bateu e marcou.

O gol animou os anfitriões, que, empurrados pela torcida, passaram a mandar no jogo. Aos 34 minutos, Nasri lançou David Silva pela direita, o espanhol chegou à linha de fundo, deixou Smalling no chão e, mesmo sem ângulo, chutou forte. A bola desviou em De Gea e explodiu no travessão.

A insistência dos anfitriões deu resultado aos 40 minutos, e com um herói pouco provável. "Coroado" capitão após a saída de Kompany, o lateral argentino Zabaleta foi o autor do gol de empate, apenas seu primeiro na temporada. Ele aproveitou sobra de bola na entrada da área e chutou forte, no canto direito de De Gea, que nada pôde fazer.

Quando parecia que o confronto estava definido, apareceu a estrela do artilheiro. Robin van Persie acertou forte chute em cobrança de falta pela direita, a bola ainda desviou em Nasri, e entrou no canto direito de Joe Hart. A frustração pela derrota fez a torcida do City arremessar objetos a campo, atingindo Ferdinand, que teve um corte no supercílio. Mas nada que estragasse a festa do Manchester United.