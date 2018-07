Manchester United vence clássico e lidera o Inglês

Com o resultado positivo, o Manchester United retomou do próprio Arsenal a liderança que havia perdido na rodada anterior só porque não jogou - a partida contra o Blackpool, marcada para o último dia 4, havia sido adiada por causa de uma nevasca. Agora com 34 pontos, o Manchester tem dois a mais que o próprio clube de Londres e o seu rival Manchester City. O Chelsea, com 31, aparece na quarta colocação.

No clássico, disputado sob intenso frio, o Manchester United poderia ter vencido por uma diferença maior de gols. Isso porque o centroavante Wayne Rooney desperdiçou uma cobrança de pênalti, aos 29 minutos do segundo tempo, em que chutou forte por cima do gol de Szczesny. A falta foi cometida pelo zagueiro francês Clichy, que colocou a mão na bola ao tentar evitar um cruzamento do português Nani.