Manchester United vence concorrência e fecha com zagueiro sueco do Benfica

O Manchester United anunciou nesta quarta-feira a contratação do zagueiro Victor Lindelof. Um dos nomes mais cobiçados desta janela para transferências, o jogador de 22 anos pertencia ao Benfica e assinou contrato por quatro temporadas com o clube inglês, com opção de renovação automática por mais uma.

De acordo com o Benfica, o Manchester United desembolsou 35 milhões de euros (cerca de R$ 128,5 milhões) para contar com o zagueiro. O valor pode chegar a 45 milhões de euros (R$ cerca de 165 milhões) se Lindelof completar algumas metas traçadas em contrato.

"Estou muito empolgado por chegar ao Manchester United. Eu gostei demais do meu período no Benfica e aprendi muito lá, mas estou ansioso para jogar o Campeonato Inglês no Old Trafford e para o José Mourinho. Estou pronto para começar e fazer minha contribuição ao esforço do time para ganhar mais troféus", disse o jogador ao site do Manchester.

Segundo a imprensa europeia, clubes como Milan, Inter de Milão, Juventus, Roma, Paris Saint-Germain, entre outros, estavam interessados no jogador. Pesou a favor do Manchester, no entanto, a indicação de Mourinho e a valorosa proposta.

"O Victor é um jogador muito talentoso, que tem um grande futuro à frente dele no Manchester. Nossa última temporada mostrou que precisamos de opções e qualidade para adicionar ao nosso elenco, e Victor é a primeira deste verão. Eu sei que nosso grupo fantástico de jogadores vai lhe dar a boas-vindas", afirmou Mourinho.