Manchester United vence e abre 3 pontos na liderança O Manchester United reassumiu a liderança do Campeonato Inglês nesta segunda-feira com uma vitória magra por 1 a 0 sobre o Fulham, em Old Trafford, pela 30.ª rodada da competição. O primeiro lugar da tabela estava com o Manchester City que, no domingo, apenas empatou em 1 a 1 com o Stoke City, fora de casa.