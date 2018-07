Manchester United vence e amplia vantagem na liderança

Apesar de ter o confronto com o Real Madrid na quarta-feira, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, o técnico Alex Ferguson não quis poupar seus principais jogadores neste domingo. E, sob os olhares atentos do treinador do clube espanhol, o português José Mourinho, que foi ao Estádio Old Trafford para analisar o futuro rival, o Manchester United conseguiu uma vitória relativamente tranquila sobre o sexto colocado Everton, que soma 42 pontos.

O primeiro gol do jogo deste domingo saiu logo aos 13 minutos. O veterano meia galês Ryan Giggs pegou a bola dentro da área e, com a habitual categoria, chutou no canto do goleiro do Everton para fazer 1 a 0. Assim, o astro do Manchester United, que está com 39 anos, continua sendo o único jogador a marcar gol em todas as edições do Campeonato Inglês desde que a disputa passou a ser organizada por uma liga dos clubes, a Premier League, na temporada de 1992/93.

O Manchester United ampliou ainda no primeiro tempo. Depois de ter perdido uma chance incrível, ao mandar uma bola na trave quando já tinha passado pelo goleiro, o atacante holandês Robin Van Persie não desperdiçou a segunda oportunidade que teve. Já aos 46 minutos, ele recebeu lindo passe do lateral brasileiro Rafael e fez 2 a 0. Foi seu 19º gol no Campeonato Inglês, o que deixa sozinho na artilharia - o segundo colocado é Luis Suarez, do Liverpool, com 17.

Também neste domingo, o Aston Villa ganhou em casa do West Ham, por 2 a 1, e conseguiu deixar a zona de rebaixamento - está agora em 17º lugar, com 24 pontos. Os gols saíram todos no finalzinho do jogo. Para vencer o 11º colocado, o time contou com Benteke, aos 29, e N''Zogbia, aos 34 minutos do segundo tempo. Depois, os visitantes descontaram com um gol contra de Westwood, já aos 42. Agora, a 26ª rodada será completada nesta segunda-feira, com Liverpool x West Bromwich.