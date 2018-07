Manchester United vence e encerra série de derrotas

MANCHESTER - Depois de três derrotas seguidas, o Manchester United finalmente venceu a primeira partida em 2014. Neste sábado, a equipe não sentiu a falta de Van Persie e Rooney e ganhou do Swansea City, em casa, por 2 a 0, em jogo válido pela 21.ª rodada do Campeonato Inglês. Assim, garantiu mais tranquilidade no cargo a David Moyes, treinador que substitui o lendário Alex Ferguson, que se aposentou ao fim da temporada passada.

Desde que começou o ano, o United já havia perdido para o Tottenham, em casa, pelo Campeonato Inglês, para o próprio Swansea City, também em Old Trafford, sendo eliminado precocemente na Copa da Inglaterra, num vexame histórico, e na terça-feira caiu diante do Sunderland, fora, na ida da semifinal da Copa da Liga Inglesa.

A pior série do clube desde 2001 colocou pressão sobre Moyes, que está sem Rooney, Van Persie, Ferdinand, Ashley Young, Fellaini, Nani e Evans, todos machucados, e também deixou Giggs no banco neste sábado.

Para encerrar o jejum de vitórias, o Manchester United abriu o placar em Old Trafford num gol suado, de Valencia, ao pegar rebote na área, aos 2 minutos do segundo tempo. Aos 14, Evra chutou da entrada da área, Welbeck desviou no meio do caminho e tirou do goleiro Tremmel.

Com o resultado, o Manchester United foi a 37 pontos, ainda no sétimo lugar, a quatro do Everton, o primeiro dentro do G4. Swansea City, enquanto isso, está na 13.ª colocação, com 21 pontos.