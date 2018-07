Manchester United vence e mantém liderança do Campeonato Inglês

O Manchester United manteve a liderança do Campeonato Inglês ao derrotar o Sunderland por 2 a 0, neste domingo, em partida válida pela 19ª rodada. Com o resultado, a equipe dirigida por Alex Ferguson chegou aos 37 pontos. Já o Sunderland segue com 27 pontos, na sétima colocação.

Em casa, o Manchester United massacrou o Sunderland no primeiro tempo. A equipe abriu o placar aos quatro minutos, com Berbatov, que completou, de cabeça, cruzamento, de Rooney. Mesmo com a vantagem, a equipe manteve o ritmo forte e poderia ter ampliado. Mas Berbatov e Anderson acertaram a trave adversária e o goleiro Gordon fez excelentes defesas.

O Sunderland equilibrou a partida no começo do segundo tempo e chegou a criar chances de gol. Mas quem marcou novamente foi o Manchester United, com Berbatov. Aos 12 minutos, Anderson passou para o atacante búlgaro, que finalizou forte. Antes de entrar, a bola desviou em Ferdinand, atrapalhando o goleiro Gordon.

Apesar do jogo estar praticamente decidido, o Manchester United foi ao ataque, mas não conseguiu marcar o terceiro gol. Já o Sunderland tentou fazer o seu gol nos minutos finais, mas pecou nas finalizações.

Manchester City. Fora de casa, o Manchester City superou o Newcastle por 3 a 1 e assumiu a vice-liderança do Campeonato Inglês, com 35 pontos, dois a menos do que o Manchester United, que também tem dois jogos a menos. Já o Newcastle está na nona colocação, com 22 pontos.

O City praticamente definiu a sua vitória nos minutos iniciais do primeiro tempo, quando abriu 2 a 0. No primeiro minuto, Tévez aproveitou que a defesa do Newcastle saiu jogando errado para roubar a bola. O argentino passou para Barry, que finalizou na saída do goleiro. O segundo gol do Manchester City saiu aos quatro minutos. Tévez passou para Milner, que cruzou na área para o atacante finalizar.

Na etapa final, o Newcastle diminuiu aos 26 minutos, com Carrol, de cabeça, após cobrança de escanteio de Barton. A equipe da casa pressionou o Manchester City, que definiu o seu triunfo aos 35 minutos. Tévez fez bela jogada individual, penetrou na área e finalizou colocado. A bola bateu em dois jogadores adversários antes de entrar no gol.

Outros jogos. Em confronto direto na luta contra o rebaixamento, o Wolverhampton ficou na lanterna do Campeonato Inglês ao perder em casa para o Wigan por 2 a 1. Fora de casa, o Stoke City bateu o Blackburn por 2 a 0 e subiu para a oitava colocação. E o Bolton alcançou o quinto lugar ao superar o West Bromwich Albion por 2 a 0.